Befürworter einer Impflicht argumentieren, eine solche Vorschrift könne Menschen helfen, ihr Gesicht zu wahren, wenn sie sich bisher vor Freunden und Bekannten gegen eine Impfung ausgesprochen haben und nun nicht als Umfaller dastehen wollen. Andererseits deuten Befragungen wie das Cosmo-Panel an, dass ein harter Kern von Impfgegnern sich auf gar keinen Fall impfen lassen will und im Falle einer Impfpflicht Mittel und Wege suchen wird, das Gebot zu umgehen, es juristisch zu bekämpfen oder sich anderweitig zu widersetzen.

Im Augenblick ist nicht klar, wie groß die Menge harter Impfgegner ist, die sich auch im Falle einer Pflicht nicht impfen lassen werden. Weil es aber Gegenden in Deutschland gibt, in denen die Impfskepsis besonders verbreitet ist, wird auch eine Pflicht wahrscheinlich nicht verhindern können, das zumindest regionale Impflücken bestehen bleiben.

Das Problem: Im bisherigen Verlauf der Pandemie haben Mutationen von Sars-Coronarviurs-2 alle paar Monate für einen neuen Sachstand gesorgt. Galten zu Beginn zwei Impfungen als ausreichend, müssen es inzwischen mindestens drei sein. Konnten drei Impfungen einen guten Schutz gegen alle Infektionen mit den Varianten vor Omikron bieten, stecken sich in der aktuellen Welle auch Geimpfte wieder an und geben das Virus weiter. Dass Impfungen trotzdem die Kliniken vor Überlastungen schützen, deutet sich in den verfügbaren Daten zwar an, kann aber noch nicht mit völliger Sicherheit belegt werden. Das alles macht eine allgemeine Impfpflicht juristisch angreifbar und könnte im schlechtesten Fall nach der Verabschiedung eines entsprechenden Gesetzes zu einer Klagewelle von Impfgegnern führen. Neben den Kliniken könnten so auch noch die Gerichte überlastet werden und nichts wäre gewonnen.