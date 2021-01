Der von Biontech/Pfizer entwickelte Impfstoff gegen das Coronavirus schützt laut einer Studie von Pfizer und der University of Texas auch gegen dessen mutierte Variante. Diese wurde zuerst in Großbritannien und Südafrika beobachtet – nun aber auch in Sachsen. Die Studie wurde allerdings bisher nur online veröffentlicht und noch nicht von Experten überprüft.