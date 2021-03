In Europa steht der vierte Corona-Impfstoff vor der Zulassung. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA entscheidet an diesem Donnerstag über die Zulassung des Vakzins von Johnson & Johnson, die Zustimmung gilt als Formsache. In den USA wird er bereits seit Ende Februar eingesetzt.

Bei dem Impfstoff (offizieller Name "Janssen Ad26.COV2.S", Janssen ist der pharmazeutische Bereich von Johnson & Johnson) handelt es sich wie bei dem von Astrazeneca und dem russischen Sputnik V um einen sogenannten Vektorimpfstoff. Dabei werden Erkältungsviren gentechnisch so verändert, dass sie sich selbst nicht mehr vermehren können im Körper. Stattdessen bereiten sie das Immunsystem auf das Corona-Spikeprotein vor, in dem sie die Bildung von Antikörpern dagegen auslösen. Dieses Spikeprotein ist der Schlüssel, mit dem Coronaviren an menschliche Zellen andocken und in sie eindringen. Hat ein Mensch bereits Antikörper dagegen, kann er eine Infektion verhindern.