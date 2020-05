Mit Hochdruck arbeiten Forscher an einem Impfstoff gegen das Sars-Coronavirus-2, insgesamt 118 Projekte zählt die Weltgesundheitsorganisation WHO derzeit. Und weitere Vorhaben sind schon in der Planung. Aber die Entwicklung solche Vakzine ist aufwendig und langwierig. Welcher Stoff wird also am Ende Erfolg haben und wann?

70 bis 80 Prozent der Projekte scheitern früh

Maria Elena Bottazzi forscht mit ihren Kollegen am Baylor College of Medicine in der US-Metropole Houston an einem Impfstoff, der auf rekombinierten Virenproteinen beruht. Sie schätzt, dass etwa 70 bis 80 Prozent aller Projekte schon früh in der Entwicklung scheitern werden, erklärt sie im Gespräch mit dem Wissenschaftsjournalisten Hashem Al-Ghaili (Science Nature Page). Deshalb sei es gut, dass es so viele verschiedene Ansätze gebe.

Im Lauf des Prozesses scheiden dann immer mehr Kandidaten aus, erwartet Bottazzi. Am Ende bleibe aber ein Bündel wirklich viel versprechender Kandidaten übrig. Dann könne man die Forschungskräfte bündeln und schließlich die besten fünf Stoffe gemeinsam voranbringen. Wer zu diesen Top 5 gehöre, sei jetzt aber noch nicht abzusehen.

Mutationen: Virus könnte noch ansteckender werden

Gewöhnlich dauert eine Impfstoffentwicklung sehr lange. In manchen Fällen, wie gegen das AIDS auslösende HI-Virus ist sie bis heute nicht gelungen. Bei Sars-CoV-2 ist Bottazzi allerdings optimistisch. Denn Forscher können bereits auf den Erkenntnissen aufbauen, die über die stark verwandten Erreger von Sars und Mers gewonnen wurden. Sie schätzt die nötige Zeit bis zur Impfung allerdings trotzdem auf ein bis zwei Jahre.