Laut Dr. Soumya Swaminathan, der Chefwissenschaftlerin der Weltgesundheitsorganisation ( WHO ), befinden sich aktuell 20 Impfstoffkandidaten in klinischen Studien. Die Expertin ist zuversichtlich, dass zumindest einige von ihnen funktionieren werden. "Es wäre sehr viel Pech, sollten alle scheitern", sagte die gebürtige Inderin in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Anfang 2021 sollte es erste Ergebnisse geben, Mitte des kommenden Jahres dann einen Impfstoff auf breiter Basis. Auch Dr. Sebastian Ulbert vom Leipziger Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie ( IZI ) prognostiziert, dass es im kommenden Jahr mehrere zugelassene Impfstoffe geben wird. "Der große Wurf wird da aber wahrscheinlich noch nicht dabei sein", schränkt er jedoch ein. Die ersten Mittel dürften wohl nur bestimmten Gruppen, wie jungen, gesunden Menschen zu Gute kommen. Senioren, deren Immunsysteme oft nicht so gut auf Impfungen reagiert, müssten wahrscheinlich länger warten. Ein besonderer Impfweg könnte die Stimulation von neutralisierenden körpereigenen Antikörpern durch eine Impfung sein. "Die wichtigsten Bauteile einer Immunabwehr sind von Natur aus bereits vorhanden, diese müssen nur noch richtig durch eine Impfung zusammengefügt werden", erläutert Prof. Dr. Clemens Wendtner von der München Klinik Schwabing . Der Infektiologe plädiert jedoch für genügend Geduld: "Erst wenn feststeht, dass eine Impfung die Menschheit wirklich vor Covid-19 schützt, ist das Klassenziel erreicht."

Erst bei einem Impfstoffkandidaten sind die klinischen Phase-3-Studien schon richtig angelaufen: AZD1222. Allerdings lässt sich erst nach Monaten feststellen, ob die Impfung die tausenden Probanden tatsächlich geschüzt hat. "Es ist wichtig, Wirksamkeitsdaten aus kontrollierten klinischen Prüfungen zu bekommen. Dafür braucht man aber hohe Infektionsraten", sagt dazu Klaus Cichutek, Präsident des für Impfstoffe bundesweit zuständigen Paul-Ehrlich-Instituts.



Dass Corona derzeit so stark eingedämmt wurde - ausgerechnet in Großbritannien und China, wo es Projekte mit vergleichsweise großem Fortschritt gibt - für die Wirksamkeitsforschung einer Impfung ist das eher ein Problem. Tatsächlich finden Phase-3-Studien zu zwei dieser Impfstoff-Kandidaten nun in einem Land statt, in dem das Virus weiterhin weit verbreitet ist: Brasilien.



Entwickelt haben den Impfstoff das britische Unternehmen AstraZeneca und die ebenfalls britische Universität Oxford. Beide Institutionen hatten am 20. Juni damit begonnen, an ca. 5.000 Freiwilligen die Wirksamkeit ihres Impfstoffs zu prüfen, der auf manipulierten Viren basiert, die eigentlich bei Affen vorkommen. Die Studie läuft bis Juli 2021, aber Ergebnisse werden vorher schon erwartet.