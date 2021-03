Die Faustregel also lautet: Die Wirksamkeit sagt nicht aus, wie viele Menschen trotz Impfung an Covid-19 erkranken werden. Sie sagt aus, wie viele Infektionen eine Impfung verhindert hat. Statt zehn Kranke ohne Impfung, ist es also nur noch eine einzige Person in der Gruppe der Geimpften. Um die Zahlen zu veranschaulichen hat Piero Olliaro vom Oxford Centre for Global Health Research im Fachmagazin "The Lancet" eine Rechnung veröffentlicht: Er kommt zu dem Schluss: Mit einer Biontech-Impfung erkranken nur noch 0,05 Prozent der Menschen an Covid-19, obwohl sie geimpft sind.