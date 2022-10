Die Ergebnisse sind eine herbe Enttäuschung: An insgesamt 30 zuvor ungeimpften Versuchspersonen hatten Forscher getestet, ob der von der Universität Oxford und dem Pharmakonzern gemeinsam hergestellte Corona-Impfstoff ChAdOx1 auch als Nasenspray-Impfung wirkt. Doch das hat nicht ausreichend funktioniert. Laut den jetzt im Fachblatt The Lancet veröffentlichten Resultaten führten die Nasensprays zu deutlich geringeren Immunreaktionen als erwartet. Die Studienautoren empfehlen deshalb, das Projekt einzustellen.

Die ursprüngliche Idee hinter dem Projekt war einleuchtend. Der Astrazeneca-Impfstoff basiert auf genetisch abgeschwächten Adenoviren, die ein Stück Erbinformation des Coronavirus in den Körper schleusen. Haben die sogenannten Vektoren ihre Botschaft an die Zellen im Menschen überbracht, stellt sich das Immunsystem auf das Coronavirus ein.

Eine Anwendung des Vektorimpfstoffs in Nase, Rachen und Hals sollte quasi eine echte Infektion mit Corona teilweise simulieren und so zu einer deutlichen Immunreaktion auf Atemwegsschleimhäuten führen. Weil Sars-CoV-2 bei einer Ansteckung in den allermeisten Fällen über diesen Weg in die menschlichen Wirte gelangt, hätte eine Immunisierung der Schleimhäute für einen sicheren Schutz vor Ansteckung sorgen sollen. Tierversuche hatten nahegelegt, dass das prinzipiell funktionieren könnte.