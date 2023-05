Sind die innerhalb eines Jahres entwickelten Impfstoffe gegen Sars-CoV-2 wirklich sicher? Diese Frage haben sich Menschen in den vergangenen beiden Jahren gestellt. Spätestens nachdem bekannt wurde, dass sich bei einigen Geimpften eine Entzündung des Herzmuskels (Myokarditis) oder des Herzbeutels (Perikarditis) entwickelt hatte, gab es starke Zweifel daran, dass die Impfungen für alle Personengruppen unbedenklich ist. Denn besonders junge Männer im Alter von 13 bis 29 Jahren waren am häufigsten betroffen, wenngleich auch alle Fälle relativ mild verliefen, meist von selbst abheilten und niemand daran starb.

Jetzt haben US-Forschende in einer umfassenden Untersuchung die zugrundeliegenden Abläufe im Immunsystem der Betroffenen analysiert. Wichtigstes Ergebnis: Weder das Antigen des Impfstoffs – das Spikeprotein des Sars-Coronavirus-2 – noch die durch die Impfung gebildeten Antikörper sind ursächlich für die Entzündungsreaktion. Stattdessen handelt es sich um eine grundsätzliche Überreaktion von besonders starken Immunsystemen. Und die Gefahr einer solchen Überreaktion kann durch ein verändertes Impfschema deutlich gesenkt werden.

Eine Myokarditis nach einer Covid-19-Impfung ist relativ selten. In Deutschland beobachtete das zuständige Paul-Ehrlich-Institut 1,33 Fälle pro 100.000 Impfungen mit dem mRNA-Impfstoff von Biontech und 1,46 Fälle pro 100.000 Impfungen mit dem mRNA-Impfstoff von Moderna. In Israel, wo ausschließlich Biontech eingesetzt wurde, waren es 2,7 Fälle pro 100.000 Impfungen .

Doch das Risiko ist stark unterschiedlich verteilt. Daten der US-amerikanischen Behörde CDC zeigen, dass 12- bis 17-jährige Jungen das größte Risiko tragen, ganz besonders nach der zweiten Impfung. Hier wurden 35,9 Fälle pro 100.000 Impfungen beobachtet. Das ist deutlich mehr, als in früheren Studien berichtet wurde.

Warum also zeigt sich die Nebenwirkung vor allem bei Jungen, wollte ein Team um die Immunologinnen Akiko Iwasaki und Carrie Lucas von der Yale-University in den USA wissen. Sie nahmen Blut- und teilweise auch Plasmaproben von insgesamt 20 Jungen und drei Mädchen im Alter von 13 bis 21 Jahren, die nach einer Corona-Impfung an Myokarditis erkrankt waren. Bei allen Betroffenen war die Nebenwirkung durch bildgebende Verfahren wie MRT oder Röntgen bestätigt und die Auswirkungen auf das Herz genau untersucht worden.