Eine kleine Studie mit 59 Versuchsteilnehmerinnen und Teilnehmern aus den USA stützt die in Deutschland derzeitige Praxis, wonach von einer Covid-19 Genesene zum Schutz vor einer Neuansteckung mit nur einer Dosis der mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer oder Moderna geimpft werden.

James Moy und Kollegen von der Rush University in Chicago verglichen die Level von IgG-Antikörpern gegen das Corona-Spikeprotein jeweils nach zwei Impfdosen bei Menschen, die zuvor eine Covid-19 durchgemacht hatten und bei solchen, die nicht an Corona erkrankt waren. Dabei zeigte sich: Genesene hatten mehr Antikörper nach einer Impfdosis, als diejenigen ohne vorherige Infektion nach zwei Impfdosen, berichten die Forscher in JAMA Networt Open.