Es ist eine seltene, aber schwere Nebenwirkung: Bis zum 12. April hatten über sieben Millionen Menschen in den USA eine Impfung mit dem Impfstoff Ad26.COV2.S von Johnson & Johnson erhalten. Bis zum 21. April registrierten die Behörden zwölf Fälle einer seltenen Sinusvenenthrombose, bei allen handelte es sich um Frauen, sie waren zwischen 18 und 60 Jahre alt.

Die Patientinnen waren demnach zwischen sechs und 15 Tagen nach Impfung mit starken Kopfschmerzen bei einem Arzt vorstellig geworden. In einem Fall hatte eine Patientin zuerst starke Rückenschmerzen und entwickelte erst später Kopfschmerzen. Alle zwölf Frauen wurden in einem Krankenhaus behandelt, zehn von ihnen auf einer Intensivstation. Bis zum 21. April waren drei von ihnen verstorben, drei mussten weiterhin intensivmedizinisch betreut werden, zwei waren auf eine andere Station verlegt worden, vier konnten nach Hause entlassen werden.

Dieses Problem ist aber auch von der HIT bereits bekannt. Dort gebe es offenbar über 1.000 Substanzen, die die Reaktionskette in Gang setzen können. "Wir wissen, dass komplett unterschiedliche Bestandteile, die nichts miteinander gemeinsam haben, außer ihrer negativen elektrischen Ladung, dass die Heparin induzierte Thrombozytopenie auslösen können." Es sei also gut möglich, dass verschiedene Bestandteile in den Impfstoffen zum gleichen Problem führen könnten.