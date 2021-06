Im Grunde ist eine Impfung eine Art simulierte Infektion. Bei den in Deutschland zugelassenen Corona-Impfungen wird entweder eine in eine kleine Fetthülle verpackte mRNA-Bauanleitung für das Corona-Spikeprotein gespritzt. Oder diese Bauanleitung kommt mit einem Adenovirus in den Körper. In beiden Fällen bauen unsere Zellen das feindliche Eiweiß nach. Unser Immunsystem lernt das Spikeprotein kennen und reagiert darauf. Dafür braucht es viel Energie. "Der Körper soll deshalb in einen Ruhezustand gefahren werden, um sich mit dem fremden Eiweiß auseinandersetzen zu können", sagt Schaefer. Das sei so ähnlich wie nach dem Essen, wenn unsere Energie in die Verdauung geht. "Unser Körper hat solche Instrumente, uns in einen Zustand zu bringen, indem wir die jeweils vorrangige Aufgabe am besten erfüllen können."