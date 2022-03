Ohne dritte Impfdosis hat eine Impfung gegen Corona bei Kindern und Jugendlichen nur noch eine ziemlich geringe Schutzwirkung. So kann man zwei Studien von Gesundheitsbehörden in den USA zusammenfassen. Besonders dramatisch wirken dabei auf den ersten Blick die Daten, die die Public Health Forscherin Vajeera Dorabawila und ihre Kolleginnen der Gesundheits-Departments des Bundesstaats New York veröffentlicht haben.