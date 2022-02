Könnte eine Impfung gegen Corona während der Schwangerschaft Folgen für die Gesundheit der neugeborenen Kinder haben? Um diese Frage zu klären, hat ein Forscherteam um Inbal Goldshtein Daten einer israelischen Krankenkasse ausgewertet. Die Wissenschaftler berechneten, ob es einen statistischen Zusammenhang gibt zwischen der Impfung einer werdenden Mutter mit dem Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer und dem Auftreten von Missbildungen, plötzlichen Kindstoden oder Krankenhauseinweisungen der Babys in den ersten fünf Monaten nach der Geburt. Ergebnis: Die Forscher fanden keine Unterschiede, die sich durch eine Impfung der Mutter erklären ließen. Die Impfung hatte offenbar keinen negativen Einfluss auf die Gesundheit Babys.

In einer zweiten Studie kommt ein internationales Team von Pathologen umgekehrt zu dem Schluss, dass eine Infektion mit Corona während der Schwangerschaft ein tödliches Risiko für die Babys darstellt. Sars-CoV-2 ist offenbar bereits in einigen Fällen in die Plazenta eingedrungen, hat das Organ zerstört und die ungeborenen Kinder getötet.