Grundsätzlich sind Impfungen auch während einer Schwangerschaft sinnvoll, schreiben die Autorinnen und verweisen auf Grippe- und Keuchhusten-Vakzine. In beiden Fällen seien die nützlichen Effekte gut belegt. So konnte eine Studie mit rund 3.700 Schwangeren in Nepal zeigen: Die Grippe-Schutzimpfung reduzierte die grippeartigen Erkrankungen um 19 Prozent. Zudem brachten geimpfte Mütter 15 Prozent seltener Kinder mit Untergewicht auf die Welt. Auch die Säuglinge erkrankten zu 30 Prozent seltener an Influenza.