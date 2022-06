Doch hat eine Impfung tatsächlich diese wichtigen T-Zellen aktiviert? Bislang war das nur mit großem Aufwand messbar. Jetzt präsentieren Forschende des Mount Sinai Gesundheitssystems in New York eine vergleichsweise einfache Messmethode im Fachjournal Nature Biotechnology. Das Team um Antonio Bertoletti hat bereits gängige PCR-Testgeräte so angepasst, dass sie die Aktivierung von T-Zellen gegen Sars-Cov-2 messen können.