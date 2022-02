(** Impfstoff nicht empfohlen für diese Altersgruppe, *Impfstoff nicht zugelassen für diese Altersgruppe)

Nach Impfung gestorbene Jugendliche hatten Vorerkrankungen

Insgesamt acht geimpfte Jugendliche starben in einem zeitlichen Abstand von zwei Tagen bis fünf Monaten nach der Impfung. Eine Jugendliche starb laut dem Bericht an einer angeborenen Herzrhythmusstörung. Ein Zusammenhang mit der Impfung sei nicht erkennbar. Zum Fall eines Jungen, der an einer Myokarditis starb heißt es: "Bei dem Jugendlichen bestand eine besonders schwere, impfunabhängige Vorerkrankung des Herzens. Unter Berücksichtigung der umfangreichen medizinischen Befunde ist die Impfung mit Comirnaty nicht als alleiniger Auslöser des tödlichen Ausgangs der Erkrankung zu sehen."

Ungeklärte Todesfälle von Jugendlichen nach der Impfung

In vier weiteren Fällen könne nicht abschließend beurteilt werden, ob es einen Zusammenhang zur Impfung gebe. Alle vier Fälle seien jedoch sehr unterschiedlich verlaufen, so dass es praktisch keine klinischen Gemeinsamkeiten gebe. Die verbleibenden zwei Meldungen enthalten laut dem Sicherheitsbericht so wenige Informationen, "dass der klinische Verlauf völlig unklar und nicht beurteilbar ist. Trotz Bemühen des Paul-Ehrlich-Instituts konnten bislang keine zusätzlichen Informationen erfragt werden."

Neu aufgetretene Diabetes-Diagnosen nach Impfung: Statistisch sogar seltener als normal

Bei insgesamt zehn Jugendlichen seien nach der Impfung lang anhaltende Schäden festgestellt worden. Ein direkter Zusammenhang sei lediglich in einem Fall klar nachweisbar, wo die Spritze eine bleibende Hautnarbe zurückgelassen habe. In fünf Fällen (zwei Mädchen, drei Jungen) sei innerhalb von drei bis 26 Tagen nach der Impfung ein Typ-1-Diabetes diagnostiziert worden. Damit liege die Zahl der gemeldeten Diabetes Diagnosen in der Gruppe der mit Comirnaty geimpften Jugendlichen rechnerisch bei 24 pro 100.000. Das sei deutlich geringer, als in der generellen Bevölkerung, somit ein Zusammenhang zur Impfung unwahrscheinlich.

Fälle von Myokarditis und Perikarditis bei Jugendlichen nach der Impfung

Auch bei den Jugendlichen gab es einige Fälle von Herzmuskel- oder Herzbeutelentzündungen nach der Impfung (Myo- und Perikarditis). Das Paul-Ehrlich-Institut zählte bis zum 31. Dezember 2021 147 Meldungen, betroffen waren 132 Jungen und 15 Mädchen. Am häufigsten kam es zu den Entzündungen nach der zweiten Impfdosis. Fälle nach dem späteren Booster sind noch nicht bekannt. In den meisten Fällen waren die Myokarditis und Perikarditis bereits abgeheilt oder befanden sich auf dem Weg der Besserung.

Testosteron wahrscheinliche Ursache für Myokraditis nach Impfung