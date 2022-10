Robert Koch-Institut: Atemwegserreger verbreiten sich ungehindert

Mit der Kalenderwoche 40 (3. bis 9. Oktober) hat in der RKI-Statistik das neue Grippejahr 2022/2023 begonnen. Datenbasierten Schätzungen zufolge haben sich in dieser Woche 9,1 Prozent der Deutschen einen neuen Schnupfen geholt, beziehungsweise eine andere akute Atemwegserkrankung, die sich durch eine laufende Nase, Halsschmerzen oder Husten bemerkbar machte. Dazu kommen weitere 1,9 Prozent, die sich eine grippeähnliche Erkrankung zuzogen, also einen Atemwegsinfekt mit Fieber. Damit hat sich allein in der ersten Oktoberwoche mehr als jeder zehnte Deutsche einen neuen Infekt zugezogen.

"Was wir anhand unserer Surveillance-Systeme aktuell sehen, ist, dass sich Atemwegsviren zurzeit weitgehend ungebremst in der Bevölkerung verbreiten können – und damit auch Influenzaviren", sagt Ralf Dürrwald, Leiter des Nationalen Referenzzentrums für Influenza am RKI. Mit bislang 837 gemeldeten neuen Influenzainfektionen in der ersten Oktoberwoche hat die diesjährige Grippesaison schon zu Beginn ein Niveau erreicht, wie es in den Jahren vor der Pandemie meist erst im Januar und Februar der Fall war.

Kinderärzte: Kinder holen jetzt verpasste Infektionen nach

Dürrwald rät aber dazu, die Zahlen mit Vorsicht zu interpretieren. "Bei Anzeichen einer akuten Atemwegsinfektion wird ein Test auf Covid-19 und je nach Symptomatik und Grunderkrankung auf Influenza empfohlen, weshalb wahrscheinlich Influenza-Fälle detektiert werden und in den Meldedaten auftauchen, die in den vergangenen (vorpandemischen) Jahren um diese Zeit einfach nicht erfasst wurden."

Doch egal, ob die Zahl der Infektionen statistisch zu hoch oder korrekt angesetzt ist, Fakt ist: Nach zwei Jahren Abwesenheit sind nun auch die Influenzaviren zurück in Deutschland. "Durch die im Rahmen der Corona-Pandemie notwendigen Kontaktbeschränkungen fehlt unserem Immunsystem das natürliche Training, dass es braucht, um eine Immunität aufbauen zu können", sagt Markus Rose, leitender Kinderarzt am Olgahospital in Stuttgart. "Das macht sich besonders bei Kindern und Jugendlichen, die eigentlich jedes Jahr mit den Viren in Kontakt gekommen sind, bemerkbar. Krankheitserreger treffen auf ein unvorbereitetes Immunsystem."