Gefahr: Doppelinfektionen mit Influenza und Corona

Stephan Ludwig, Direktor am Institut für Molekulare Virologie der Universität Münster, erwartet, dass die Zahlen neuer Ansteckungen mit Influenza in diesem Winter auch bei den Erwachsenen deutlich über denen der Jahre vor der Pandemie liegen werden. "Zum einen zeigt die Vergangenheit, dass auf Jahre mit schwächeren Grippewellen meist wieder eine stärkere Grippewelle folgt. Dies liegt daran, dass die Erreger mehr Zeit hatten, sich zu verändern und so einer über die schwächeren Jahre hinweg schlecht angepassten Immunität in der Bevölkerung entkommen können", sagt Ludwig.

Zum anderen lasse ihn die Grippewelle auf der Südhalbkugel in Australien aufhorchen. Meist sei es so, dass diese Erreger diejenigen seien, die sich später auch in Europa ausbreiten. Deshalb erwartet Ludwig, dass die australischen Influenzastämme auch die kommende Grippewelle bestimmen werden. "Da sich Coronaviren und Influenzaviren unabhängig voneinander ausbreiten, kann es zu Doppelinfektionen kommen, die besonders gefährlich sind", warnt der Mediziner. Er rät den besonders gefährdeten Gruppen wie den Senioren deshalb dazu, sich sowohl gegen Corona als auch gegen Influenza impfen zu lassen.

Steile Kurve in Australien: Grippewelle könnte schnell beginnen und wieder enden