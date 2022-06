Es gibt eine Corona-Sommerwelle in Deutschland, aber wie stark sie ausfallen wird, ist offen – so kann man grob die aktuelle Lage in Bezug auf die Ausbreitung von Sars-CoV-2 zusammenfassen. In seinem neuen Wochenbericht hält das Robert Koch-Institut fest, dass die bundesweite 7-Tage-Inzidenz im Vergleich zur Vorwoche erneut deutlich angestiegen ist und zwar um insgesamt 34 Prozent.

Allerdings schwankt die Inzidenz derzeit von Tag zu Tag stark. Nachdem sie am Mittwoch bereits auf 511 geklettert war, lag sie am Freitag zwischenzeitlich bei 428 (eine Zahl, dies sich im Laufe des Tages aber noch ändern kann, siehe Grafik). Eine Rolle dürften die zurückliegenden Pfingst-Feiertage spielen. So wurden viele Tests erst nach dem langen Wochenende gemacht, was zu einer Häufung von Fällen geführt haben könnte. In der Woche nach Pfingsten lag die sogenannte Test-Positiv-Rate, also der Anteil an tatsächlichen Corona-Nachweisen bei 41,8 Prozent, dem höchsten Wert seit Mitte April.