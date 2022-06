Noch deutlich höher als in Deutschland ist die Inzidenz derzeit in Portugal. Laut "Our World in Data" liegt sie dort aktuell bei rund 1.500. Dafür sorgt besonders BA.5, das im Land des Fados mittlerweile für 90 Prozent der Infektionen verantwortlich ist. Auch die Zahl der coronabedingten Todesfälle ist in Portugal mit 3,5 pro eine Million Menschen derzeit mit Abstand die höchste in Europa. Dank der hohen Impfquote von 87 Prozent ist das portugiesische Gesundheitssystem aber noch weit von einer Überlastung entfernt. Inzwischen sinken die Inzidenzen zwischen Lissabon und Porto auch schon wieder, die nationale Gesundheitsbehörde Insa geht davon aus, dass der Höhepunkt der Welle schon erreicht worden sein könnte.



Der steht Frankreich wohl noch bevor. Hier steigen die Zahlen seit Wochen, die Sieben-Tage-Inzidenz lag zuletzt bei 477. Der Epidemiologe Antoine Flahault warnte bereits vor einer exponentiellen Entwicklung und vor einem französischen Sommer, der von BA.4 und BA.5 bestimmt werde. In den Mittelmeer-Anrainern Italien und Griechenland nahmen die Corona-Zahlen zuletzt ebenfalls stark zu – allerdings nicht in Spanien, wo nur noch die Fälle von Menschen über 60 Jahren erfasst werden. In Nord- und Osteuropa entwickeln sich die Inzidenzen aktuell auch noch auf einem moderaten Niveau. In Polen lag sie am 23. Juni laut "Our World in Data" beispielsweise bei nur 5,3. In Dänemark, wo die Infektionszahlen gerade wieder schnell steigen, hat Premierministerin Mette Frederiksen bereits angekündigt, dass sich nun auch über 50-Jährige ein viertes Mal impfen lassen können.