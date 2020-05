Anfang April liefen in viele Ländern der Welt umfangreiche Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Läden mussten schließen, Mitarbeiter wurden ins Homeoffice geschickt, an manchen Orten kam die Wirtschaft komplett zum Stillstand. Während dieser Zeit lagen die täglichen Emissionen des Klimagases CO2 weltweit um rund 17 Prozent unter denen des Vorjahres. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie des Global Carbon Project, unter der Leitung von Rob Jackson von der US-Universität Stanford, die jetzt im Fachjournal Nature Climate Change veröffentlicht wurde.

In absoluten Zahlen lagen die CO2 Emissionen täglich um 17 Millionen Tonnen unter denen von 2019. Sie fielen damit auf den Stand des Jahrs 2006. 43 Prozent davon gingen auf den Rückgang des Verkehrs auf dem Boden zurück, also auf Straßen- und Schienenfahrzeuge, die nicht fuhren. Weitere 43 Prozent sparten Industrie und Kraftwerke, die heruntergefahren wurden. Der Luftverkehr, der am stärksten betroffen war, trug 10 Prozent zur Verringerung bei.