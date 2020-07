Entdeckt wurden die Coronafälle durch einen 88-Jährigen, der am 25. Januar in Hong Kong von Bord gegangen und am 1. Februar positiv auf Corona getestet worden war. Das Kreuzfahrschiff wurde daraufhin am 3. Februar in seinem Heimathafen im japanischen Yokohama unter Quarantäne gestellt. Erst zwei Wochen später durften die ersten Passagiere von Bord, die letzten hatten es am 1. März verlassen. Die Durchführung der Quarantänemaßnahmen wurde anschließend von zahlreichen Medien als chaotisch kritisiert. Wissenschaftler um Tsuyoshi Sekizuka vom nationalen Institut für Infektionskrankheiten in Japan berichten jetzt allerdings, dass die Maßnahmen wohl relativ erfolgreich waren.