Der fiktive Krisenbericht definiert unter der Rubrik "Schutzgut Menschen" nur wenige Probleme: Die Versorgung isolierter, betagter, oder unter Quarantäne stehender Menschen könnte schwierig sein. Oder dass Menschen aus Angst nicht mehr in die Apotheke gehen.

Scham ist oft ein Grund dafür, dass häusliche Gewalt verschwiegen wird. Jetzt erschwert das Wegfallen der Zufluchtsorte mögliche Hilfen. Und der Fakt, dass die Agressoren ihre Opfer komplett "für sich" haben, ohne Außenkontakte. Bildrechte: dpa Völlig ausgespart wurde im Pandemie-Szenario diese Thematik: Was passiert im Privaten - Stichwort häusliche Gewalt. Das Problem wird weder erkannt: Was passiert in Haushalten, wenn die Opfer ihren Aggressoren nicht ausweichen können und Hilfsangebote wegfallen? Noch werden (fiktive) Hilfsangebote benannt, zum Beispiel: "Es gibt ausreichend Plätze für Opfer häuslicher Gewalt". Anhand von Fallzahlen aus dem normalen Alltag hätte man einen Bedarf hochrechnen, Pläne entwickeln, vorausschauen können. Dann müsste man jetzt nicht nur konstatieren: "Die Fallzahlen nehmen zu".

Frauenhäuser seien ohnehin chronisch überlastet, sagt Amelie Voigt vom Autonomen Frauenhaus Leipzig im Gespräch mit MDR Sachsen. Hätte man den Faktor "Mensch" im Krisenszenario stärker ausgeleuchtet, müsste an dieser Stelle vielleicht weniger improvisiert werden. So wie in Sachsen, wo in Freiberg leerstehende Pensionen und Hotels angefragt werden, um Frauen mit Kindern unterbringen zu können.

Der Pandemieplan der Bundesregierung von 2012 trifft in vielen Punkte das aktuelle Szenario. Aber es zeigt sich auch, dass ein Plan eben nur ein Plan ist. Er wirft extrem viele Fragen und Schattenseiten auf den Hausaufgabentisch. Ob und wer und wann sie schlussendlich bearbeitet werden, wird sich nach Ende der Krise beantworten lassen.

Was wiederum zu der Frage führt: Wie gehen wir in Zukunft mit den Landressourcen weltweit um, wie dicht rücken wir Menschen der Natur und ihren Bewohnern auf den Pelz? Wird man im Gesundheitssystem umdenken? In der Bildung? In den Produktionsketten? In der Landwirtschaft? Das werden wir im nächsten Pandemieplan der Bundesregierung oder anderen Krisenszenarien aus der Forschung lesen.