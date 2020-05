Corona-Schulden Geht der Welt das Geld aus?

Wenn die ganze Welt leiht, hat jeder bei jedem Schulden. Am Ende landet man bei null, weil man das Soll gegenseitig aufrechnen kann. Was so einfach erscheint, würde nur funktionieren, wenn sich die Staaten sich gegenseitig Kredite geben würden. Doch das Geld für Staatsschulden, sogenannte Staatsanleihen, kommt aus anderen Quellen. Banken, Versicherungen und andere Akteure an den Finanzmärkten bringen es ein. Oft arbeiten sie dabei international.