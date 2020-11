Der Verdopplungszeitraum ist ein rückblickender Wert, kein vorausschauender.

Er zeigt also nicht an, in wie vielen Tagen die Zahl der Covid-19-Intensivpatienten doppelt so hoch sein wird (das weiß ja niemand), sondern vor wie vielen Tagen sie halb so hoch war wie am jeweiligen Tag.

Indirekt zeigt er exponentielles Wachstum der Patienten-Zahlen an: Je niedriger der Wert ist, umso stärker ist von exponentiellem Wachstum der Patienten-Zahlen auszugehen. Je höher er wird, umso weniger ist von exponentiellem Wachstum auszugehen.

Ein niedriger Wert ist hier also gefährlicher. Ein hoher Wert ist besser für die Intensivstationen, bedeutet aber nicht automatisch Entspannung: Er bedeutet nur, dass sich die Zahl der Covid-19-Patienten zwar weniger schnell, aber trotzdem verdoppelt hat.