Zu Maske greifen? Besser auch für Kids. Bildrechte: imago images/Westend61

wenige Todesfälle mit Corona-Zusammenhang bei Kindern bekannt

aktuelle Studie: Großteil infizierter Kinder nach vier Wochen symptomfrei

je älter ein Kind, desto länger bis zur Genesung

Wie man’s dreht, es bleibt ein ewiges Abwägen: Seit Beginn der Pandemie gelten Kinder als weniger anfällig für einen schweren Covid-19-Verlauf. Im Gegenteil: Bei vielen, vor allem Jüngeren, verläuft die Infektion sogar ohne Symptome, also asymptomatisch. Das hievt die Diskussion, ob eine Impfung bei den Schützlingen sinnvoll ist, schon mal auf eine ganz andere Ebene als bei Erwachsenen. Auf der anderen Seite: Im Klassenverbund und in der Kitagruppe steckt es sich besonders leicht an, gerade dann, wenn keine Symptome im Spiel sind.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht ganz unerheblich, in etwa abschätzen zu können, wie schlimm ein Corona-Fall bei Kindern eigentlich werden kann. Derzeit lässt sich sagen: Ein Prozent der erkrankten Kinder und Jugendlichen muss ins Krankenhaus. Auch Todesfälle sind möglich, die Quote liegt hier bei 1:100.000. In absoluten Zahlen heißt das seit Pandemiebeginn: 23 Todesfälle bei Unter-Zwanzigjährigen in Deutschland. Das RKI weist in seinem aktuellen Lagebericht darauf hin, dass es bei 16 der Todesopfer Angaben gibt, ob Vorerkrankungen vorliegen und das bei allen zutrifft.

Kindern bleibt langer Krankheitsverlauf in der Regel erspart