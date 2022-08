Rund 189 der untersuchten Personen erfüllten dabei mindestens zwei Kriterien für die Diagnose Alkoholmissbrauch, befanden sich aber noch nicht in Behandlung deswegen. Sie gaben regelmäßig per Smartphone-App Auskunft zu ihrem Alkoholkonsum Die Forschenden wollten wissen, inwiefern sich die Coronaregeln auf den Konsum ausgewirkt haben und konzentrierten sich in der jetzt vorliegenden Studie deshalb auf den Zeitraum Oktober bis Februar.

Insgesamt stellten die Forscher bei den meisten Untersuchungspersonen einen stabilen Woche-Wochenend-Rhythmus fest, wobei der Konsum an den Wochenenden und in den Ferien deutlich höher war. Ohne Lockdown und Beschränkungen konsumierten die Personen mit einem missbräuchlichen Alkoholkonsum unter der Woche im Durchschnitt 31 Gramm Alkohol pro Tag, was etwa drei Gläsern Wein entspricht. Am Wochenenden stieg diese Menge um rund 11,4 Gramm. Noch stärker war der Konsum an Weihnachten (26,9 Gramm mehr) und zu Silvester (66,8 Gramm mehr).