Die Wissenschaftler filterten schließlich 257.427 Personen heraus, die eine bestätigte Corona-Infektion hatten. Davon hatten 36.417 (12 Prozent) zwei Mal Covid-19 gehabt, 2.263 (0,76 Prozent) drei Mal und 246 (0,08 Prozent) sogar vier Mal oder noch öfter. Dann untersuchten die Forscher die Zahlen verschiedener Folgeerkrankungen in den sechs Monaten nach der Diagnose und verglichen sie mit der jeweiligen Häufigkeit in einer Gruppe von 5,4 Millionen nicht infizierten Personen.

Gegenüber den nur einmal Infizierten verdoppelte sich demnach das allgemeine Sterberisiko und betraf in der Gruppe der mindestens zwei Mal Angesteckten rund 23,8 von 1.000 Personen. Das Risiko, in ein Krankenhaus eingewiesen zu werden, stieg um das Dreifache (95,5 Personen pro 1.000). Auch Schäden an Atemorganen oder dem Herz-Kreislauf-System traten doppelt so häufig bei den Reinfizierten auf, ebenso kam es häufiger zu Diabetes-Diagnosen oder Fatigue, psychischen Problemen, Verdauungsstörungen oder anderen Symptomen von Long Covid.