Bei der Entwicklung handelt es sich um eine Lüftungsanlage aus Baumarktteilen, die zusammen nicht mehr als 200 Euro kosten. Mit ihr soll die warme Luft, die Schüler in Klassenräumen produzieren, über ein Rohrsystem nach draußen transportiert werden - und damit auch die sogenannten Aerosole, die als eine mögliche Quelle für Corona-Infektionen gelten.



Erdacht hatte die Konstruktion der Forscher Frank Helleis vom Max-Planck-Institut für Chemie (MPIC) in Mainz, dessen Frau als Lehrerin an einer Schule in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt arbeitet. Über sie kam der Kontakt zur Integrierten Gesamtschule Mainz-Bretzenheim zustande, an der die Lüftungsanlage getestet wurde. Nach Aussage von Helleis wurde dabei eine Entfernung der Aerosole um 90 Prozent gemessen.