Die dabei erhobenen Daten stellten die chinesischen Forscher erst vor kurzem zur Verfügung, zogen sie dann zurück und veröffentlichten sie nach internationaler Kritik erneut. So war es möglich, dass inzwischen drei Teams von Wissenschaftlern eigene Analysen durchführen konnten. Nachdem eine erste Arbeit vor einigen Wochen Hinweise erkannt haben wollte, dass das Virus durch Marderhunde auf den Markt kam, stellt eine neue Arbeit diesen Punkt nun wieder in Frage. Wie das Magazin Nature berichtet, konnte das Team um Jesse Bloom vom Fred Hutchinson Cancer Center in Seattle in den Daten keinen konkreten Wirt des Virus identifizieren.