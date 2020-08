Das Team um Dr. Emily Sickbert-Bennett und Dr. Phillip Clapp hat in einem speziellen Aerosollabor den Anteil der Mirkopartikel gemessen, die in den Atemraum von Probanden mit Maske eindringen, während diese eine Reihe von Aufgaben erledigten, die während der Arbeit im medizinischen Bereich anfallen: Sprechen und verschiedene Tätigkeiten etwa.

Diese unterschiedlichen Masken wurden getestet. Bildrechte: UNC School of Medicine Das Ergebnis: Bestimmte N95-Masken hatten eine Wirksamkeivon mehr als 95 Prozent, den Träger vor winzig kleinen Aerosol-Partikeln in der Luft zu schützen. Und sie bleiben sogar noch viele Jahre nach ihrem Ablaufdatum ähnlich wirksam, so die Forschenden. Außerdem können sie sogar wiederverwendet werden, wenn sie mithilfe von Wasserstoffperoxid oder Ethylenoxid sterilisiert werden. Und wie sieht das bei den einfachen, chriurgischen Masken aus? Da kommt es auf die Art der Maske an: Chriurgische Masken mit Bändern zum Festbinden konnten etwa 70 Prozent der Partikel herausfiltern, die mit Ohrenschlaufen dagegen nur etwa 40 Prozent.

Einer der Schlüssel zum Schutz ist, wie gut eine Maske sitzt. Eine N95-Maske, die einen dichten Verschluss bildet, bietet die optimale Infektionsprävention. Dr. Phillip Clapp, University of North Carolina

Aus früheren Studien gehe aber hervor, dass selbst die chirurgischen Masken mit geringerer Filterwirkung eine Infektion mit Coronaviren wirksam verhindern könnten, ergänzt Clapp.

Meta-Studie sieht erheblichen Effekt

Kanadische Wissenschaftler um den deutschstämmigen Forscher Prof. Holger Schünemann von der McMaster Universität haben ebenfalls versucht, mehr wissenschaftliche Belege in die Masken-Diskussion einzubringen. Deshalb haben sie sich auf die Suche nach Studien zur Wirksamkeit von Masken auf ihre Träger gemacht. Insgesamt 29 haben sie in einer Meta-Analyse ausgewertet. Und der große Effekt der Masken habe die Forscher überrascht, so Schünemann.

Nach unserer Analyse senken Masken das relative Risiko, sich zu infizieren, um etwa 80 Prozent. Das bedeutet: Wenn das Basis-Ansteckungsrisiko bei etwa 50 Prozent liegt, wie es etwa für Chorproben beschrieben wurde, dann verringert es sich, wenn ich eine Maske trage, auf 10 Prozent. Prof. Holger Schünemann, McMaster University

Auch die OP-Masken senken das Ansteckungsrisiko. Bildrechte: imago images/Action Pictures Diese Ergebnisse bezögen sich auf den einfachen, chriurgischen Mund-Nasen-Schutz, wie es ihn überall zu kaufen gebe, ergänzt der Forscher. Allerdings hatten alle Studien der Untersuchung einen Haken: Keine davon war randomisiert - die Probanden waren also nie zufällig ausgewählt. Das ist eigentich ein Qualitätsmerkmal der evidenzbasierten Forschung. Schünemann hält es aber für schwierig, dass solche Studien in diesem Fall überhaupt umsetzbar wären.

Weniger Risiko bei Masken für alle

Im US-Bundesstaat Massachusetts hat die Seuchenschutzbehörde CDC ebenfalls die Wirksamkeit von Masken untersucht. Dazu haben sie eine Maskenpflicht in medizinischen Einrichtungen für alle 75.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie alle Patientinnen und Patienten angeordnet, um herauszufinden, ob das SARS-CoV-2-Virus dann weniger gut übertragen wird. Und tatsächlich war der Test erfolgreich.

Medizinisches Fachpersonal steckte sich bei Maskenpflicht weniger häufig an. Bildrechte: dpa Waren der Untersuchung zufolge vor Einführung der universellen Maskenpflicht Ende März 2020 die Neuinfektionen bei den Mitarbeitenden im Gesundheitssystem mit (indirektem) Patientenkontakt exponentiell von null auf 21,3 Prozent gestiegen, ging der Anteil der symptomatischen Personen mit positiven Testergbnissen stetig zurück - von 14,7 auf 11,5 Prozent. Aber auch hier betonen die Forschenden, dass es sich nicht um eine randomisierte Studie handelt. Dennoch zeige sie, dass das Maskentragen dazu beitrage, die Übertragung von SARS-CoV-2 zu verhindern.

Wasseranziehendes Material besser geeignet

Ein Forschungsteam in Indien hat sich indes angeschaut, welche Materialien für Masken und Schutzausrüstungen am besten geeignet wären, damit das SARS-CoV-2-Virus darauf nicht lange überleben kann. Denn das Virus verbreitet sich ja vorwiegend über Atemtröpfchen, die sich auf Masken oder Oberflächen wie Türgriffen oder Smartphone-Touchscreens ablagern können. Desto schneller diese Tröpfchen also trocknen, desto besser. Denn Studien hätten bereits zeigen können, dass die Wahrscheinlichkeit einer Infektion nach dem Trocknen erheblich geringer sei, so die Forschenden.

Können die richtigen Materialien also das Infektionsrisiko senken? Die Antwort der Forscher Rajneesh Bhardwaj und Amit Agrawal, Professoren am IIT Bombay, lautet eindeutig: ja! In einer aktuellen Studie zeigen sie, dass Oberflächenbenetzungseigenschaften zur Verkürzung der Trocknungszeit von Tröpfchen beitragen könnten.

Wir wollten die Tropfentrocknungszeit auf verschiedenen Oberflächen quantifizieren und basierend auf der Trocknungszeit eine Empfehlung für die idealen Oberflächentypen für Masken und persönliche Schutzausrüstung abgeben. Prof. Rajneesh Bhardwaj, IIT Bombay

Auf wasserabweisenden Oberflächen trocknen die Tröpfchen langsamer. Bildrechte: Tobias Ritz/TU Dresden Dafür haben die Forschenden ein mathematisch-physikalisches Modell entwickelt, anhand dessen sie die Trockungszeit eines Tröpfchens für verschiedene Kontaktwinkel abschätzen können. Das Ergebnis: Tröpfchen trocknen auf einer hydrophilen, also einer Wasser anziehenden Oberfläche schneller als auf einer, die wasserabweisend ist. Die hydrophile Oberfläche verringere die Trockenzeit sogar drastisch, so die Forschenden. Sie empfehlen deshalb für Masken, Schutzausrüstungen und häufig berührte Oberflächen wie etwa in Krankenhäusern auf solche Materialien zu setzen. Das könnte die Wahrscheinlichkeit einer Corona-Ansteckung bei Masken und Schutzbekleidung sogar um die Hälfte reduzieren.