Die Forscher hatten in zwei Runden insgesamt 6.654 Mitarbeiter von Kinderbetreuungseinrichtungen in allen 50 Bundesstaaten der USA befragt. Die erste Runde fand im Mai und Juni 2020 statt, die zweite ein Jahr später. Die Kinderpflegerinnen und -pfleger wurden zu den Pandemie-Maßnahmen ihrer Einrichtungen befragt und dazu, ob die Einrichtungen während des Untersuchungszeitraums (vorübergehend) wegen Covid-19-Ausbrüchen schließen mussten.

33,7 Prozent der in den Einrichtungen betreuten Kinder waren zwei Jahre und jünger, 45,6 Prozent waren 3 bis 5 Jahre und 20,8 waren mindestens 6 Jahre alt. Galten im Mai und Juni 2020 nur in 8,6 Prozent der Einrichtungen Maskenpflichten, waren es ein Jahr später 32,7 Prozent, also in etwa jeder dritten Einrichtung. Insgesamt kam es in rund 42,7 Prozent der Einrichtungen zu Schließungen, dabei signifikant häufiger in solchen ohne oder mit nur teilweisen Maskenpflichten.