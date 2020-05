Während in Deutschland die Beschränkungen des öffentlichen Lebens zur Eindämmung des neuen Coronavirus wieder Schritt für Schritt zurückgenommen werden, steigt erneut die Zahl der täglichen Neuerkrankungen mit Covid-19. War die Öffnung also verfrüht? Dieser Meinung sind jedenfalls Professor Michael Meyer-Hermann vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) in Braunschweig und Viola Priesemann vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen.