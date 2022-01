Deutsche Forscher haben jetzt im Rahmen der Entwicklung eines Wirkstoffs gegen Sars-CoV-2-Viren seine neuartige duale Wirkweise bestätigt. Laut Angaben des Forschungsteams um den Virologen Prof. Dr. Stephan Ludwig an der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) Münster könnte das die Basis für ein breit wirksames Medikament gegen Covid-19 sein. Die doppelte Wirkweise des Medikaments kann laut der Mitteilung der Universität sowohl die Vermehrung von Sars-CoV-2-Viren hemmen als auch die überschießende Immunantwort reduzieren, die bei schweren Covid-Fällen ein großes Problem darstellt. In Versuchen in Zellen konnte die Wirkung jetzt bestätigt werden. Die Daten sind nun in der Fachzeitschrift "Cellular and Molecular Life Sciences" veröffentlicht worden.