Die Wissenschaftler behandelten dafür 24 Personen mit schweren Corona-Symptomen entweder mit Transfusionen mit den mesenchymalen Stammzellen oder einem Placebo. Die Untersuchung war dabei als Doppelblindstudie angelegt, bei der weder die Ärzte noch die Patienten wussten, welche Infusion gegeben wurde. Von den Stammzellen wurden jeweils 200 Millionen innerhalb von drei Tagen verabreicht. Im Ergebnis hatten nach einem Monat 91 Prozent der Erkrankten überlebt, die die Stammzellen erhalten hatten, gegenüber 42 Prozent in der Kontrollgruppe. Bei den Unter-85-Jährigen lag die Überlebensquote nach der Stammzelltherapie sogar bei 100 Prozent. Auch die Genesungszeit wurde durch die embryonalen Zellen beschleunigt: Nach 30 Tagen waren 80 Prozent der mit ihnen behandelten Menschen wieder auf dem Damm, während es bei den Placebo-Patienten nur 37 Prozent waren.

Bildrechte: University of Miami Health System

Die mesenchymalen Zellen wirken nach Angaben der Forscher auch antimikrobiell sowie gegen Entzündungen und unterstützen die Regeneration von Gewebe. "Diese Zellen unterdrücken ebenfalls den Zytokinsturm, ein Kennzeichen von schweren Covid-19-Erkrankungen", erläutert der Dr. Giacomo Lanzoni, Hauptautor der Studie und wie Camillo Ricordi am Diabetes Research Institute in Miami aktiv. Wie Lanzoni erklärt, könnten die Stammzellen künftig auch gegen andere Krankheiten eingesetzt werden, die von einer überschießenden Immunreaktion gekennzeichnet sind, etwa Diabetes vom Typ 1.



Offenbar gibt es zudem Risikofaktoren, die sowohl Autoimmunerkrankungen wie Diabetes und schwere Covid-19-Verläufe begünstigen, erklärt Ricordi: "Wenn wir die Stammzellen beim Ausbruch einer Diabetes-Erkrankung verabreichen, können wir möglicherweise ein Fortschreiten des Leidens bei gerade Erkrankten verhindern und bei schon länger unter Diabetes Leidenden zumindest ein Verschlimmern der Symptome."



In einem nächsten Schritt soll die Stammzelltherapie nun bei Patienten getestet werden, die noch nicht schwer erkrankt sind, aber möglicherweise intubiert werden müssen. Damit wird untersucht, ob die Zellen auch ein Verschlimmern von Covid-19 verhindern können. Dafür soll demnächst eine Studie mit deutlich mehr Erkrankten starten.