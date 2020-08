9.200 Menschen sind in der Woche vor dem 23. August positiv auf das neue Coronavirus getestet worden, das zeigt die Statistik des Robert Koch-Instituts. Gegenüber Anfang Juli hat sich die Zahl der gemeldeten Infektionsfälle damit versechsfacht. Allerdings gab es zugleich keinen bedeutenden Anstieg schwerer Krankheitsverläufe, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Mitte August wurden 323 Corona-Patienten in Kliniken behandelt, sechs Wochen zuvor waren es mit 240 nur unbedeutend weniger Erkrankte gewesen. Mitte April lag die sogenannte Hospitalisierungsrate, also der Anteil der Corona-Infizierten, die im Krankenhaus behandelt werden mussten, noch bei 20 Prozent. Mitte August waren es nur noch 5 Prozent. Nun rätseln die Experten, warum der intensivmedizinische Bedarf stabil bleibt, trotz der Zunahme der Infektionen. Ist Corona etwa harmloser geworden?