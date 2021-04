Ein Vergleich unterschiedlicher Verkehrsmittel zeigt: Insgesamt nahm die Mobilität der Deutschen im ersten Lockdown deutlich ab – wer aber dennoch unterwegs war, entschied sich am häufigsten für das Auto. Der Anteil des ÖPNV am Verkehrsmix dagegen bricht mit dem ersten Lockdown ein. Das gilt auch für Mitteldeutschland: Die Verkehrsbetriebe in Erfurt, Dresden und Leipzig verloren 2020 jeweils rund 30 Prozent ihrer Fahrgäste – während des ersten Lockdowns waren es teilweise sogar 70 Prozent weniger Fahrgäste.