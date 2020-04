Seit Mitte März simulieren Forscher am Göttinger Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation die Daten der Corona-Pandemie. Jetzt sehen sie eine ermutigende Entwicklung. Die Zahl der Corona-Infektionen wächst in Deutschland seit dem vergangenen Wochenende deutlich langsamer - eine klare Wirkung der Kontaktsperre vom 22. März.

Unsere Gesellschaft kann wirklich stolz darauf sein, dass sie diese Wende geschafft hat. Viola Priesemann, Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation

Leipziger Mathematiker bestätigen positiven Trend

Auch die Forscher des Leipziger Max-Planck-Instituts für Mathematik in den Naturwissenschaften bestätigen die positiven Wirkungen der strengen Regelungen seit dem 22. März. Ihre Analyse (Stand 7. April) ergibt danach, dass die Ausbreitung der Infektion in Deutschland bei rund 120.000 bis 160.000 bestätigten Covid-19-Fällen zum Erliegen kommen könnte. Unter der Voraussetzung, dass die Sterblichkeitsrate weiterhin so niedrig bleiben sollte wie bislang, schätzen die Forscher mögliche Todesfälle derzeit auf etwa 4.000 bis 5.000.