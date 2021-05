Der Immunologe an der Emory University in Atlanta, Mehul Suthar, der die Forschung leitete, bestätigte der Zeitschrift "Nature": "Diese Impfstoffe funktionieren." Die Ergebnisse würden trotzdem die Notwendigkeit unterstreichen, die Reaktion dieser Impfstoffe auf Sars-CoV-2-Mutationen auch weiterhin zu überwachen.



Laut Suthar betreffen die Mutationen häufig das Spike-Protein, das das Virus zur Infektion von Zellen verwendet. Wegen des Spektrums an Mutationen, die sich im Spike-Protein angesammelt haben, würden die Antikörper einfach nicht mehr so gut funktionieren, so der Immunologe.