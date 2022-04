Spritzen mit den beiden mRNA-Impfstoffen in einem Impfzentrum Bildrechte: imago images/Wolfgang Maria Weber

Beide Impfstoffe nutzen sogenannte mRNA als Plattform, also ein Stück Erbinformation, die in eine Hülle aus Fettpartikeln verpackt in menschliches Muskelgewebe gespritzt wird. Dort stellen Zellen auf Basis der in der mRNA kodierten Bauanleitung das Spikeprotein des Coronavirus her. Das Immunsystem erkennt das Viruseiweiß als fremd und stellt Antikörper und T-Lymphozyten dagegen her. So weit, so bekannt.



Antikörper sind jedoch nicht nur dafür zuständig, Viren oder deren Bestandteile zu binden und so zu behindern. Sie dienen dem Immunsystem auch dazu, verschiedene Teile zu aktivieren und bestimmte Immunzellen zu stimulieren. Und hier hat ein Team um Galit Alter von der Harvard Universität nun tatsächlich Unterschiede gefunden in den Immunreaktionen auf die beiden mRNA Impfungen.