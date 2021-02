Anhand von Zufallsproben haben Forschende am Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles zwei Hauptviruslinien identifizieren können: Zwanzig Prozent der Infektionen entfallen dabei auf die in den USA dominierende Variante 20G. Der mit 36 Prozent größere Cluster ist auf eine neue Variante mit dem Namen 20C zurückzuführen, die gegenüber den ursprünglichen fünf Mutationen also Veränderungen aufweist.

Wie auch bei den anderen Virusvarianten weist die neue kalifornische Variante Veränderungen am Stachelprotein (Spike-Protein) auf, drei der fünf Mutationen sind dort zu verorten. Die Mutation mit dem Namen L452R setzt dabei genau an der Rezeptorbindungsstelle an, also dort, wo das Virus an der Wirtszelle andockt. Die Stelle hat sich als resistent gegen bestimmte Spike-Protein-Antikörper erwiesen, was der Variante einen Vorteil verschaffen könnte.