Bislang existieren weltweit lediglich zwei zugelassene Nasenspray-Impfungen gegen Corona, in Indien und in China. Beide Impfstoffe enthalten genetisch veränderte Adenoviren, also gewöhnliche Erkältungserreger, die mit einigen Merkmalen von Sars-CoV-2 ausgestattet wurden. Sie werden als Tropfen in die Nase gegeben und sollen dort die Schleimhautzellen anregen, eine Immunabwehr gegen Corona zu entwickeln. Daten zur Wirksamkeit dieser Impfstoffe wurden bislang nicht veröffentlicht. Auch eine Zulassung in Europa wurde bisher nicht beantragt.