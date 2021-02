Eine Gengruppe, die das Risiko einer schweren Covid-19-Erkrankung um mehr als 20 Prozent vermindert, hat die Hälfte der Menschen außerhalb Afrikas von den Neandertalern geerbt. Das ist das Ergebnis einer Studie, die der Evolutionsbiologe Svante Pääbo vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig und der Neurowissenschaftler Hugo Zeberg vom Karolinska Institut Schweden in den "Proceedings of the National Academy of Sciences" (PNAS) veröffentlicht haben.

Gene für Enzym-Aktivierung

Neue Forschungen zeigen, dass eine Gengruppe, die das Covid-19-Risiko minimiert, von Neandertalern vererbt wurde. Bildrechte: Bjorn Oberg/Karolinska Institutet Die beiden Professoren fanden heraus, dass die als Schutz gegen schwere Covid-19-Verläufe identifizierte Variante fast identisch mit einer bei drei Neandertalern in Kroatien und Südsibirien nachgewiesenen Gengruppe ist. Konkret geht es um einen Abschnitt auf Chromosom 12. Das Forscherteam konnte nachweisen, dass drei Gene dieses Abschnitts namens OAS (Oligoadenylatsynthetase) der Code für die Aktivierung bestimmter Enzyme sind. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Zerstörung der Genome von Viren wie etwa dem Coronavirus SARS-Cov-2.

Das Studienergebnis von Pääbo und Zeberg legt nahe, dass es durchaus einen Unterschied macht, ob diese Anti-Viren-Enzyme von einer Neandertaler-Genvariante aktiviert werden oder nicht. "Es scheint, dass die Enzyme, die von der Neandertaler-Variante aktiviert werden, effizienter sind, was die Wahrscheinlichkeit schwerer Folgen von SARS-CoV-2-Infektionen verringert", erklärt Pääbo.

Starke Ausbreitung im vergangenen Jahrtausend

So könnte es vor 60.000 Jahren ausgesehen haben, als ein männlicher Homo sapiens einen weiblichen Homo neanderthalensis traf. Bildrechte: imago/Leemage Die Studienautoren konnten auch nachweisen, dass die vor 60.000 Jahren von Neandertalern an moderne Menschen weitergegebene Genvariante erstmals nach der letzten Eiszeit vor 11.700 Jahren verstärkt auftrat. Im letzten Jahrtausend hat sie dann noch ein zweites Mal deutlich an Häufigkeit gewonnen. Die Neandertaler-Genvariante kommt heute bei etwa der Hälfte der außerhalb von Afrika lebenden Menschen vor.



"Der Anstieg der Häufigkeit dieser schützenden Neandertaler-Variante deutet darauf hin, dass sie auch in der Vergangenheit von Vorteil gewesen sein könnte, vielleicht bei anderen Krankheitsausbrüchen, die durch RNA-Viren verursacht wurden", sagt Pääbo.

Neandertaler-Erbe "ein zweischneidiges Schwert"