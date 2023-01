Kleine Fallzahlen, aber wachsend – und damit höchstwahrscheinlich auf dem Vormarsch: Jüngste Daten aus einigen europäischen Ländern deuten auf die zunehmende Präsenz von XBB.1.5 hin, eine Omikron-Untervariante – das sagte der Direktor des WHO-Regionalbüros Europa Hans Kluge am Dienstag in Kopenhagen. Man arbeite daran, die potenziellen Auswirkungen der Variante zu bewerten. Nach drei langen Pandemiejahren könne man sich keinen weiteren Druck auf die Gesundheitssysteme leisten. Die neue Variante, die im Nordosten der Vereinigten Staaten erstmals auffiel und seit Mitte Dezember dort das Pandemiegeschehen dominiert, hatte bei Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in der vergangenen Woche Besorgnis ausgelöst. Er hoffe, vor Ausbreitung über den Winter zu kommen.

Die neue Variante gilt laut WHO als so leicht übertragbar wie keine andere. Dem Bremer Epidemiologen Hajo Zeeb zufolge könne man relativ sicher sagen, dass XBB.1.5 in den kommenden Monaten auch in Deutschland die dominante Variante werde – allerdings sei das kein Anlass zu großer Sorge.