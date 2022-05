Rund sieben Prozent aller Deutschen haben sich bislang weder impfen lassen, noch eine Immunität durch eine durchgemachte Covid-19 aufgebaut. Das ergibt eine aktuelle Modellrechnung, die das Team um Dirk Brockmann vom Robert Koch-Institut durchgeführt hat. Dieser Anteil der Bevölkerung läuft bei möglichen weiteren Coronawellen im Herbst Gefahr, schwer an einer Infektion zu erkranken.

Je nach Altersgruppe und Bundesland ergeben sich zudem große Unterschiede. Während bundesweit wahrscheinlich nur noch 3,5 Prozent aller 18- bis 59-Jährigen und etwa 4,3 Prozent der über 60-Jährigen immun-naiv gegenüber dem Virus sind, könnten es in Sachsen insgesamt zwischen fünf und 14 Prozent sein. Im Freistaat ist zudem der Anteil der über 60-Jährigen ohne Immunität mit rund sieben Prozent besonders hoch. Auch bei den 18- bis 55-Jährigen ist der Anteil mit fünf Prozent so hoch wie sonst nur in Thüringen.