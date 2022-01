Die Impstoffhersteller Biontech und Pfizer haben am Dienstag (25.01.) den Beginn einer klinischen Studie zur Evaluation eines Omikron-Impfstoffs bekanntgegeben. Die an die Virusvariante angepasste Version des bereits zugelassenen mRNA-Vakzins soll demnach an drei Gruppen von Freiwilligen im Alter von 18 bis 65 Jahren getestet werden. Die erste Gruppe (615 Personen) hat zwei Grundimpfungen mit dem mRNA-Impfstoff Comirnaty erhalten und wird nun einmal oder zweimal mit dem Omikron-Vakzin geboostert. Gruppe zwei (600 Personen) hat die beiden Grundimpfungen und den Booster erhalten und erhält mit dem Omikron-Booster nun die vierte Dosis. Gruppe drei besteht aus 205 bislang ungeimpften Personen, die nun zwei Dosen des Omikron-Impfstoffs erhalten. Beide Unternehmen wollen in diesem Jahr rund 4 Milliarden Dosen ihres Impfstoffs produzieren. Eine Umstellung auf eine Omikron-Version würde diese Menge nicht einschränken, so die Mitteilung.

Schon zuvor hatte Klaus Cichutek, Präsident des deutschen Paul-Ehrlich-Instituts bei einem Pressebriefing des Sciencemediacenters (SMC), erklärt, dass an Omikron angepasste Impfstoffe in einem deutlich vereinfachten Verfahren rasch zugelassen werden und bis zum zweiten Quartal dieses Jahres verfügbar sein sollen. Laut dem Vorsitzenden der deutschen Behörde für Impfstoffe und Biomedizinische Wirkstoffe hätten Hersteller wie Biontech/Pfizer, Moderna und Janssen (Johnson & Johnson) bereits einen Teil ihrer Produktion umgestellt auf die an Omikron angepassten Varianten ihrer Impfstoffe. Mit diesen sollen klinische Versuche durchgeführt werden, die aber deutlich kleiner sind als die Zulassungsstudien. "Es reicht aus, wenn die Hersteller zeigen, dass die angepassten Impfstoffe eine äquivalente Immunantwort hervorrufen wie die bereits zugelassenen Parentalen Impfstoffe", sagte Cichutek.

Booster-Impfung: sehr guter Schutz gegen schwere Corona-Verläufe

Die größte Herausforderung stelle aktuell die begrenzte Produktionskapazität dar. Die Hersteller könnten nicht mehrere Impfstoffvarianten zugleich herstellen, sondern müssten sich für eine entscheiden. Deswegen berate aktuell eine Arbeitsgruppe der Weltgesundheitsorganisation WHO darüber, wann der Hebel umgelegt und von den bisher auf die Wuhan-Variante optimierten auf die an Omikron angepasste Impfstoffversion umgestellt werden solle. Aber auch hier rechnet Cichutek mit einer raschen Entscheidung.

Sterile Immunität: Sicherer Schutz vor Ansteckung nur schwer erreichbar

Ulrike Protzer, Direktorin des Instituts für Virologie an der Technischen Universität München (TUM) und am Helmholtz Zentrum München, glaubt, es sei ein Fehler gewesen, dass die Zweifach-Impfung zu Beginn der Impfkampagne bereits als vollständige Impfung bezeichnet worden sei. "Wir wussten schon von anderen Viruserkrankungen wie Polio oder Tetanus, dass das Immunsystem mindestens drei Kontakte mit dem Antigen der Krankheitserreger braucht, um einen wirksamen Schutz aufzubauen." Nach jetzigem Stand bewirke die Booster-Impfung eine weitere Verbreiterung des Immunschutzes gegen Covid-19.

Alle drei Forscher sind sich einig: Der erreichte Schutz durch die Impfung vor schwerer Erkrankung sei ein großer Erfolg, auch wenn viele Menschen auf eine sterile Immunität durch die Impfung hoffen, also darauf, komplett vor einer Ansteckung geschützt zu sein. "Das ist bei einer respiratorischen Erkrankung [d.h. einer Atemwegsinfektion, d.Red] aber sehr schwer zu erreichen", sagt Leif Erik Sander.

Polivalente Impfstoffe gegen mehrere Varianten in der Forschung

Wie sich das Virus in Zukunft weiterentwickelt, sei schwierig vorauszusehen, sagte Ulrike Protzer. Die Virologin sieht aber Anlass zur Hoffnung, dass es nicht unbegrenzt weitere, der Immunantwort ausweichende Varianten geben wird. "Es kann nicht unbegrenzt mutieren, sonst verliert es irgendwann seine Fähigkeit uns zu infizieren und stirbt aus", sagt Protzer. Auffällig sei, dass bei den neu aufgetretenen Varianten von Sars-CoV-2 viele Mutationen ähnlich seien. "Die Zahl der Mutationen, die dem Virus einen Vorteil bringen, ist offenbar begrenzt." Sie hält es daher für unwahrscheinlich, dass die Impfstoffe der Virusevolution dauerhaft hinterherhinken.

In Zukunft könnten auch Polivalente Impfstoffe zum Einsatz kommen, also Vakzine, die mehrere Varianten der Coronaviren zugleich abdecken. Cichutek und Sander halten die entsprechenden Forschungsprojekte für sehr vielversprechend. Bislang gebe es aber nur Daten aus Tiermodellen, noch keine von klinischen Tests mit Menschen. Wenn klarer werde, in welchen zeitlichen Abständen Auffrischungsimpfungen künftig durchgeführt werden sollen, könnte die Corona-Impfung auch dauerhaft kombiniert werden etwa mit der Grippeschutzimpfung oder Impfstoffen gegen Pneumokokken. "Hier gibt es bereits klinische Studien die zeigen, das ist sehr gut möglich", sagt Cichutek.

Alle drei Forscher warnten angesichts der aktuell hohen Infektionszahlen mit der Omikronvariante aber davor, sich absichtlich mit dem Virus anzustecken, um praktisch eine Art "natürlichen" Booster gegen die Mutante zu verschaffen. "Wir wissen zu wenig über die Folgen einer Infektion. Eine Impfung ist immer vorzuziehen", so Cichutek.

Omikronwelle gefährdet kritische Infrastruktur

Leif Erik Sander hält es für eine gefährliche Illusion zu glauben, man könne die Omikron-Welle durch die Bevölkerung laufen lassen und so die Immunitätslücke bei den Ungeimpften schließen. Denn mindestens jeder zweite Infizierte derzeit sei ja bereits geimpft. Stecke sich innerhalb kürzester Zeit die ganze Bevölkerung an, könne das zum Zusammenbruch der Krankenhäuser und auch der kritischen Infrastruktur führen, so Sander. Daher seien Schutzmaßnahmen zur Eindämmung von Ansteckungen weiter notwendig.