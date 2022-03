Dass Omikron den Antikörpern ausweichen kann, die durch Impfstoffe aufgebaut wurden, ist bekannt. Auch hatten Studien bereits gezeigt , dass die Mutationen der wahrscheinlich in Mäusen entstandenen Virusvariante wohl kaum einen Einfluss auf T-Zellen haben. Diese Lymphozyten sind vor allem dafür zuständig, vom Virus befallene Zellen zu erkennen und auszuschalten. So bremsen die T-Zellen die Ausbreitung der Infektion im Körper und verhindern einen schweren Krankheitsverlauf.

Ein Forscherteam um Corine GeurtsvanKessel, Katharina Schmitz, Anna Mykytyn und Mart Lamers vom Erasmus Medical Center in Rotterdam hat diese Phänomene nun im Labor noch einmal genau untersucht und dabei festgestellt: Die vier 2021 bereits zugelassenen Impfstoffe führten alle zur Bildung einer robusten T-Zell-Immunität, die anders als die Antikörpertiter kaum nachließ in den sechs Monaten nach der zweiten Impfung und die auch kaum beeinflusst wurde durch die Omikron-Mutationen.

Im Fachjournal Science Immunology berichten die Forschenden von den Ergebnissen der Untersuchung, bei der die Blutseren von insgesamt 60 Mitarbeitenden aus dem Gesundheitswesen verglichen wurden. Ihre Studienkohorte bestand aus vier Gruppen Geimpfte, die jeweils mit einem der vier im Jahr 2021 zugelassenen Impfstoffe geimpft worden waren, also mit Astrazeneca, Johnson & Johnson, Biontech/Pfizer und Moderna.

Die Aktivität der T-Zellen wiederum zeigte in sehr aufwendig durchgeführten Versuchen kaum einen Unterschied zwischen den verschiedenen Virusvarianten. Sie nahm auch nicht ab in den sechs Monaten nach der Impfung. Die Veränderungen des Spikeproteins bei Omikron beeinflusse die Bindungsstellen der T-Zellen also offenbar kaum, schreiben die Forscher.