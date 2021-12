Nichts los auf der London Bridge: In Großbritannien ist Omikron bereits die vorherrschende Variante. London hatte am Wochenende den Katastrophenfall ausgerufen. Bildrechte: imago images/VXPictures.com

Dass die Omikron-Variante des Coronavirus ein gewisses Talent in Sachen Immunflucht hat, sehr ansteckend ist und deshalb auch bald hierzulande die noch dominierende Delta-Variante ablösen kann, daran bestehen keine Zweifel. Unklar allerdings ist, wie gefährlich Omikron nicht nur in der breiten Masse, sondern für jede*n Einzelne*n ist. Sprich, wie schwer die Krankheitsverläufe so im Schnitt sind. Forschende aus Großbritannien legen in einer Vorabveröffentlichung jetzt Laborergebnisse vor, die zunächst einmal ganz gut klingen.

Grundlange sind Experimente mit Pseudoviren: Ungefährliche Laborviren, die ein Omikron-Spike-Protein auf der Oberfläche tragen, um als Omikron-Coronavirus identifiziert zu werden. Die Forschenden konnten so Vergleiche anstellen, wie einfach Omikron im Vergleich zu Delta oder der Ur-Variante (Wildtyp) Zellen infizieren kann. Im Ergebniss konnten die Omikron-Pseudoviren Lungenzellen schlechter infizieren und auch Zell-Zell-Fusionen schlechter anregen. Die werden mit schweren Krankheitsverläufen in Verbindung gebracht.

Keine Antwort auf die Frage, was das Virus in der Zelle anstellt

Klingt erstmal gut, ist aber mit Vorsicht zu genießen: Die Virologin Sandra Ciesek weist etwa darauf hin, dass man mit so einem Experiment zwar sehen könne, wie gut Omikron in die Zellen gelangt, nicht aber, was es dort anrichtet. Diesbezüglich gilt abzuwarten, was Patient*innendaten zeigen. Zu dieser Einschätzung kommt auch die Schweizer Virologin Isabella Eckerle. Sie erklärt mit Blick auf die Veröffentlichung, dass die Infektionen im Menschen wesentlich komplexer seien. "Ebenso ist bislang noch nicht verstanden, welchen Einfluss auf die Virus-Wirts-Interaktion die vielen neu beobachteten Mutationen bei Omikron spielen", so Eckerle gegenüber dem Science Media Center.

Mit Blick auf niedrige Hospitalisierungsraten in Südafrika würden milde Omikronverläufe gut ins Bild passen. Aber: "Man muss auch bedenken, dass Südafrika eine junge Population hat, in den vorherigen Wellen bereits eine starke Übersterblichkeit entstand und die berichteten Fälle vor allem junge Menschen mit Impfdurchbrüchen waren", erklärt Eckerle weiter. "Auch zirkulierte in Südafrika vermehrt die Beta-Variante, so dass wahrscheinlich ein anderer immunologischer Hintergrund herrscht als bei uns."

Boosterimpfungen jetzt sehr wichtig

Der Magdeburger Virologe Björn Meyer verweist in der Analyse der noch nicht von anderen Forschern begutachteten Studie auf die Notwendigkeit von Boosterimpfungen. Das würden die vorliegenden Daten zur Neutralisierung der Viren zeigen. Die sei zwar nach zwei Impfdosen verringert, was aber teilweise durch eine dritte Impfung wettgemacht werden könne: "Das zeigt, dass die Boosterimpfung momentan sehr wichtig sein wird. Dies passt auch zu anderen Studien, die sich neutralisierende Antikörper angesehen haben."