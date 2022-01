Obwohl Omikron der Immunität von Geimpften und Genesenen ausweichen kann, verursacht die Variante den bisherigen Erkenntnissen zufolge mildere Krankheitsverläufe als vorherige Virusversionen. US-Forscher hatten in einer Preprint-Studie Anfang Januar berichtet, dass die Virusvariante in Mäusen und Hamstern die Zellen der Lunge deutlich schlechter infizieren konnte. Jetzt hat ein deutsch-britisches Forscherteam einen weiteren Hinweis auf eine mögliche Ursache entdeckt: Omikron kann das zelleigene Alarmsystem Interferon offenbar schlechter unterdrücken.

Das Team von Forschern um Jindrich Cinatl und Martin Michaelis von den Universitäten Frankfurt und Kent infizierte Zellkulturen drei verschiedener Zelltypen jeweils mit Omikron und mit Delta. Während sich beide Virusvarianten etwa gleich stark in Vero-Zellen vermehrten, hatte Omikron in Caco-2 und Calu-3 Zellen offenbar einen Nachteil. Der Unterschied: Vero-Zellen haben von sich aus einen ausgeschalteten Interferon-Signalweg, in den anderen beiden Zelltypen ist dieses System intakt.