Noch ist die Datenlage zum neuen Omikron-Subtyp BA.2 überschaubar. In Deutschland wurde er bisher 38 Mal nachgewiesen (RKI Bericht vom 20. Januar). Im Vergleich dazu kam BA.1 in der gleichen Stichprobe 1.568 Mal vor. Ein weiterer Subtyp (BA.3) nur einmal.

"Alle drei Sublinien sowie die ursprünglich definierte B.1.1.529 Linie werden unter Omikron zusammengefasst und berichtet", so das RKI weiter. "Bis zum Vorliegen weiterer Daten und dem Beweis des Gegenteils, müssen für die Sublinien dieselben besorgniserregenden Erregereigenschaften wie für die Elternlinie angenommen werden."

So fehlt BA.2 eine Mutation, die bei bestimmten PCR-Tests zunächst für eine Unterscheidung von Omikron und Delta herangezogen wurde. "BA.2 wurde deshalb anfangs fälschlicherweise als 'Tarnkappen-Mutation' beschrieben, weil diese Variante sich nicht von Delta in dieser Mutation unterscheidet", erklärte Virologin Sandra Ciesek, Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie an der Frankfurter Uniklinik, gegenüber der dpa.